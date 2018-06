Uraltes Verbot stoppt Radler

Fußgängerfreundlich und autofrei sollte die Südstadt sein. Das war die Vorgabe, als in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre im Zuge der Errichtung der heutigen EVN-Zentrale auch mehr als 1200 Wohneinheiten in diesem Ortsteil von Maria Enzersdorf geschaffen wurden. Großzügige Grünflächen sowie breite Wege prägen das Bild - ein Paradies für Radfahrer also. Sollte man meinen. „Man hat dort aber vor mehr als 50 Jahren ein allgemeines Fahrverbot verfügt“, berichtet Bürgermeister Johann Zeiner, der diese Regelung mittlerweile für überholt hält. Daher hat der Ortschef eine Initiative gestartet, die Radfahrer in der Südstadt aus der Illegalität zu holen. „Vom Gelände und den Entfernungen her ist das Rad hier das ideale Verkehrmittel“, so Zeiner.