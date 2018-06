Gerüchteküche nervt und amüsiert Formel-1-Piloten

Derzeit wartet in der Formel 1 alles auf die Vertragsverlängerungen von Champ Lewis Hamilton bei Mercedes und Daniel Ricciardo bei Red Bull. Doch auch abseits dieser beiden Hauptthemen brodelt die Gerüchteküche in der Motorsport-Königsklasse auf Hochtouren. So wurde etwa Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen zuletzt mit McLaren in Verbindung gebracht, falls Fernando Alonso die Formel 1 verlassen sollte.