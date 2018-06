Probleme mit OP-Tisch: Patient fiel herunter!

Ein Albtraum in der Grazer Uniklinik: Gerade als ein Patient für seinen Herz-Eingriff in Narkose versetzt wurde, kippte der Operationstisch und der Mann fiel auf den Boden! Zunächst musste man davon ausgehen, dass seine Verletzungen erheblich waren, es wurden in Folge alle 20 OP-Tische aus dieser Serie gesperrt.