Während Gehirn-Operation spielte Patientin Flöte

Dass der Gehirntumor bei der heute 28-Jährigen Ende 2015 überhaupt entdeckt worden ist, war ein reiner Zufall. Beim Radfahren war sie bewusstlos geworden und gestürzt; folgende Untersuchungen brachten schließlich die Diagnose. Die junge Frau nahm sie an, „es ist mir auch wichtig, den Menschen zu sagen, dass das kein Todesurteil ist!“ Nach einer abgebrochenen Chemotherapie entschied sie sich für die Wach-OP, „ich fand die Methode sogar spannend, hatte vollstes Vertrauen in den Eingriff und in die Ärzte. Mein ganzes Umfeld war viel nervöser als ich.“