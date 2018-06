Deutsche Presse geht mit Löw-Team hart ins Gericht

Berliner Morgenpost: „Ende einer Ära. Die Helden von 2014 bleiben in Russland blass. Einige werden wohl zurücktreten. ... Von Anfang an war was kaputt. Bundestrainer Löw hat zu viele Warnzeichen ignoriert. Der deutsche Fußball hat es nicht besser verdient: 0:2 gegen Südkorea, Tabellenletzter in der WM-Gruppe F, nur ein Sieg mit 2:4 Toren - das erste Aus in einer WM-Vorrunde ist die größte Blamage für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der WM-Geschichte.“