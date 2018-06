LKH Eisenerz sperrt am Freitag endgültig zu

100 Patienten täglich - so stark ist die Nachfrage im neuen Eisenerzer Gesundheitszentrum am Theodor-Körner-Platz 1. Bis zu 80 Prozent der Ambulanz-Leistungen, die bisher am LKH angeboten wurden, wollte man beim Start vor einem Jahr mit dem Zentrum abdecken, so das Ziel. Doch dieser Wert wird laut neuesten Erfahrungsberichten übertroffen. „Die Leistungen werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen“, heißt es aus dem für die Finanzierung zuständigen Gesundheitsfonds Steiermark.