Werk wird geschlossen: „Katastrophe für Ebensee“

Im Oktober 2015 verkaufte Solvay das Werk in Ebensee an den französischen Bergbaukonzern, der nun genug von der Traunsee-Region hat. Am 31. März 2019 gehen die Balken runter, ist Schluss. „Für Ebensee ist das eine Katastrophe, für die Region ein harter Schlag“, sagt Andreas Stangl von der Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-djp. Gemeinsam mit den Vertretern der Produktions-Gewerkschaft Pro-Ge und dem Betriebsrat wird man versuchen, für die Betroffenen das Beste herauszuholen.