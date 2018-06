Pausenbrote vergiftet: Polizei prüft 21 Todesfälle

Toxische Substanzen in Wohnung gefunden

Als der Mann Mitte Mai festgenommen wurde, sei in seiner Tasche eine kleine Flasche mit pulvriger Substanz gefunden worden. Im Laufe der Ermittlungen verhärtete sich zudem der Verdacht, dass der Mann seit Längerem versuchte, toxische Substanzen herzustellen. Auch in der Bielefelder Wohnung fanden die Ermittler chemische Substanzen wie Quecksilber, Blei und Cadmium.