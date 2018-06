Herdenschutzhunde: Hüte mich vor dem „bösen“ Wolf!

Wie mächtiges Donnergrollen werfen die Felsen das Bellen der Maremmano Abruzzesen des Bergbauern Georg Höllbacher aus Vigaun im Salzburgischen zurück. Das Echo hallt endlos dort oben auf den Hochalmen. So laut ist es, dass es sogar alte und schon taube Bären hören müssen. Und Wölfe sowieso. „Raubtier möchte ich ja keines sein, wenn meine Herdenhunde bei den Schafen sind. Denn da kennen sie keinen Spaß“, schildert Höllbacher. Seit fünf Jahren lässt er seine Almtiere von bellenden Leibwächtern beschützen. Und die grauen Räuber hatten bisher immer das Nachsehen. Denn Canis Lupus – so sein lateinisch-zoologischer Name – wagt sich erst gar nicht in die Nähe der weißen Wollknäuel.