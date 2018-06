Grenzpolizei übt in Spielfeld für Flüchtlingskrise

Menschen auf Zäunen, verloren in tiefen Wäldern, marschierend auf Bahngleisen oder einfach nur kauernd am Boden: Tief eingeprägt haben sich in Österreichs Bevölkerung die Bilder der Flüchtlingswelle von 2015. Um vor einem erneuten Ansturm gewappnet zu sein, steigt am Dienstag in Spielfeld eine Mega-Übung - es ist gleichzeitig der erste Auftritt der neuen Grenzeinheit „Puma“!