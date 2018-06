Thailand: Ganzes Fußballteam in Höhle verschwunden

Gouverneur: „Wir glauben, dass sie noch am Leben sind“

Die Suche läuft, seit am Samstag eine Vermisstenanzeige erstattet wurde. Obwohl noch immer kein Kontakt zu den Burschen hergestellt werden konnte, zeigt sich Provinzgouverneur Passakorn Boonyalak zuversichtlich: „Wir glauben, dass sie noch am Leben sind.“ Es besteht die Hoffnung, dass die Burschen und ihr Trainer in einer großen Kammer am Ende eines Seitentunnels festsitzen und dort auch genügend Luft zum Atmen haben.