Drama in Grönland: Wie gewonnen, so zerronnen!

Nach Island im Fußball, will Grönland im Handball auftrumpfen. Und den Inselstaat trennte wenig vom Wahrwerden dieses Traums. Nach einem Ausgleich in der allerletzten Sekunde (im Video) verlor Grönland aber in der Verlängerung im Bronzespiel der panamerikanischen Meisterschaften. Damit ist Gegner Chile bei der WM 2019 dabei!