Flüchtiger Linzer Mörder in Deutschland verhaftet

Der 57-Jährige war vom Landesgericht Linz im Jahr 1997 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Er hatte in der Nacht auf 14. November 1996 in Linz eine Frau vorsätzlich durch einen Genickschuss aus einem Revolver getötet. Der 57-Jährige ist seit seiner Verurteilung Strafgefangener der Justizanstalt Garsten. Am 30. April 2018 kehrte er von einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die JA zurück und war seither auf der Flucht.