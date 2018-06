Seehofer warnt Merkel: „Wo sind wir denn?“

Doch bevor dieser „Masterplan“ tatsächlich Anwendung findet, versucht Merkel mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Lösung in der Flüchtlingsfrage zu finden. Der Gastgeber des Brüsseler Treffens am Sonntag, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, peilt eine vierseitige Erklärung an, in der es unter anderem um einen „flexiblen gemeinsamen Rücknahmemechanismus nahe an den Binnengrenzen“ gehen sol. Nach seinem Willen sollen Merkel und die anderen Teilnehmer auch eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Weiterreise von Asylsuchenden zwischen EU-Staaten zu unterbinden. „Es gibt kein Recht, den Mitgliedsstaat, in dem Asyl beantragt wird, frei zu wählen“, heißt es in dem Entwurf.