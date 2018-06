Bande verwechselt Teenager: Mit Machete ermordet

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in New York brutal ermordet worden. Eine Gruppe junger Männer zerrte den ahnungslosen Teenager aus einem Lebensmittelladen und stach mit einer Machete mehrmals auf ihn ein. Wie sich jetzt jedoch herausstellte, dürfte der 15-Jährige dem Mordanschlag zum Opfer gefallen sein, weil er mit jemandem verwechselt worden war. „Wir haben die falsche Person erwischt“, entschuldigten sich die Mitglieder der Bande bei den Eltern und weiteren Familienangehörigen. Die grausame Tat war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden.