Mercedes-Fahrer auf Flucht fährt Passant (82) tot

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Deutschland ein unbeteiligter Passant während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben gekommen. Diesmal starb ein 82-Jähriger, der in einer Fußgängerzone in Hannover totgerast wurde. Anfang des Monats war eine junge Radfahrerin getötet worden, als drei Männer nach einem Diebstahl flüchteten (siehe Video oben).