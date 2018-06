Vatikan verurteilt Geistlichen wegen Kinderpornos

Material während Urlaubs in Kanada heruntergeladen

Der frühere Mitarbeiter der Nuntiatur in Washington hatte demnach während eines Urlaubs in Kanada Material heruntergeladen und weitergegeben. Über seinen Computer seien die Filme und Fotos auch auf einem Cloud-Server in den USA gelandet, wodurch die Behörden auf ihn aufmerksam wurden. Nach Hinweisen aus den USA und Kanada habe der Vatikan Capella um September 2017 aus dem diplomatischen Dienst abgezogen, im April kam er in Untersuchungshaft.