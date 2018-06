Angst vor Feuerteufel in Erpfendorf

In einem Gewerbebetrieb in Erpfendorf begannen Sonntag kurz nach Mitternacht mit Glasschaumschotter gefüllte Kartons, so genannte Octabins, zu brennen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, der entstandene Sachschaden liegt im Bereich eines niedrigen, fünfstelligen Eurobetrages. Da es sich um den bereits vierten Brand im Juni in Erpfendorf handelte, geht man von einem Brandstifter aus, der dort sein Unwesen treibt. Die Polizei bitte um Hinweise.