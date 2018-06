Handelskrieg: Schickhofer legt nach

Strafzölle auf Autos aus der EU würden besonders die Kfz-Zulieferer aus der Steiermark treffen. „Niemand will einen Handelskrieg. Aber wie die Maus vor der Schlange zu stehen, ist Europas nicht würdig. So werden wir weitere unfaire Maßnahmen gegen die europäische Industrie nicht verhindern“, meinte der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer am Samstag. Er bleibt bei seinem Verzicht auf US-Produkte und verlangt einen nationalen und europäischen Schulterschluss gegen die amerikanische Handelspolitik.