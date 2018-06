Weil Bremsen versagten: Unfall mit vier Verletzten

Die 20-jährige Frau aus Innsbruck war in der Nacht auf Samstag gegen Mitternacht mit einem Pkw in der Trientlgasse in Innsbruck unterwegs. An der Kreuzung mit dem Grießauweg wollte sie an der dortigen Stop-Tafel anhalten. Laut Angaben der Lenkerin versagten aber die Bremsen. Wenige Augenblicke später krachte sie mit dem Auto einer 58-jährigen Innsbruckerin zusammen.