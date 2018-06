Novak Djokovic mit 800. Sieg auf der ATP-Tour

Novak Djokovic ist am Freitag in einen elitären „Club“ eingezogen. Der Serbe besiegte beim Turnier in Queens im Viertelfinale den Franzosen Adrian Mannarino mit 7:5,6:1 und feierte seinen 800. Sieg auf der ATP-Tennistour. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste ist erst der zehnte Spieler, der diese Marke in der offenen Ära (seit 1968) erreicht hat.