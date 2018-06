Frankreich warnt vor endgültiger Auflösung der EU

Lösung in weiter Ferne

Unterdessen geht das europäische Chaos-Konzert munter weiter. An dem ursprünglich nur für acht EU-Länder extra für Deutschlands in Bedrängnis geratene Kanzlerin Angela Merkel einberufenen Asyl-Minigipfel am Sonntag wollen immer mehr Staaten teilnehmen. Am Freitag meldeten sich weitere acht Staats- und Regierungschef an. Einer Lösung rückt die EU damit aber um keinen Millimeter näher - im Gegenteil.