Geinberg macht‘s möglich: Käse wird „bequemer“

Aus allen Werken kommt der Käse nach Geinberg, dort wird er in Scheiben und Stücke geschnitten und verpackt! Das Innviertel hat sich zur Schnittstelle in der Käsewelt der Berglandmilch entwickelt. Nun wird hier weiter an den Schrauben gedreht. Eine neue Verpackungsanlage soll Kundenwünsche noch besser erfüllen.