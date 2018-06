Jetzt kommt eine Kaltfront!

Der Freitag startet mit Restwolken einer Kaltfront. Vor allem in der Steiermark regnet es häufig. Im Laufe des Nachmittags beruhigt sich hier das Wetter langsam. Überall sonst gibt es ein Wechselspiel aus Wolken und Sonnenschein. In der Früh zeigt das Thermometer zehn bis 17 Grad, tagsüber nur mehr 16 bis 22 Grad. Es heißt also: warm anziehen und Regenschirm nicht vergessen!