Ronja Forcher macht ihren Fans mit Bikini-Foto Mut

„Wir sind alle wundervoll, so wie wir sind!“

Es sei ihr schon klar, dass man Angst haben könne, sich nur im Bikini und ohne Kleidung, die vermeintliche Problemzonen kaschieren kann, im Schwimmbad, am See oder am Strand zu zeigen. „Aber das muss es nicht! Denn ihr seid perfekt so, wie ihr seid“, so Forcher weiter. Denn: „Man muss nicht ausschauen wie die Menschen in den Social Media, die sich perfekt in Szene setzen und anscheinend keine Makel haben, um wertvoll, wichtig und schön zu sein! Es gibt kein ,zu viel‘ oder ,zu wenig‘, ,zu klein‘ oder ,zu groß‘, ,zu hell‘ oder ,zu dunkel‘! Wir sind alle wundervoll, so wie wir sind!“