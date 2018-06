Stars und Royals strahlen in Weiß

Weiße Feste und Dinner gehören im Sommer mittlerweile an den Seen und in den Städten zum Fixpunkt. Wer mitfeiern will, muss sich an den strikten Dresscode Weiß halten. Bei den Stars ist während der warmen Jahreszeit sowieso ständig Fete Blanche. Denn nichts lässt den Teint so schön strahlen wie die hellste aller Farben. Hier sind einige der schönsten Star- und Royal-Looks!