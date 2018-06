Steirische Flugretter an Grenze der Belastbarkeit

„Wir sind am vergangenen Wochenende wirklich an die Grenzen unserer Kapazitäten gestoßen“, bringt es ÖAMTC-Rettungshubschrauber-Pilot Alexander Rassi auf den Punkt. Er war am Samstag und Sonntag mit dem Christophorus 12-Team unterwegs und hatte teils schwere, aufwändige Einsätze zu bewältigen. 16 an der Zahl waren es, vom Berg- und Kletterunfall bis zum Verkehrsunfall war da alles mit dabei. Unter anderem erinnert er sich an die 70-Meter-Taubergung aus einer überhängenden Wand beim Rosslochhöhlen-Klettersteig, nachdem sich ein Grazer (36) einen Finger geklemmt und abgetrennt hatte. Schwierig waren auch die Verhältnisse beim Ausfliegen einer Elfjährigen von der Reichensteinhütte. Es dämmerte bereits, außerdem herrschte böiger Wind.