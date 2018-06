In Graz auf den Spuren von Billy Joel

„New York State of Mind“, „Honesty“, „Pianoman“ - wer sich an die Musik von Billy Joel wagt, hat ziemlich viel vor. Die Interpretation der Werke des US-Superstars mit rund 82,5 Millionen verkauften Alben ist nämlich so richtig anspruchsvoll! „Aber wir schaffen das!“, „rockt“ Joachim J. Vötter gewohnt selbstsicher und lädt gemeinsam mit Gerd Schuller am kommenden Freitag und Samstag ins Grazer Theatercafé.