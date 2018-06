„Wir sind gerne hier, wir sind aber auch Türken!“

Die Türken sind nach den Deutschen die zweitgrößte Einwanderergruppe in Österreich. 120.000 Türken leben bei uns, insgesamt haben 270.000 Österreicher türkische Wurzeln. Für viele Zuwanderer ist die neue Heimat aber ein fremdes Land geblieben, wie mehrere Studien belegen. Das ist auch dadurch ersichtlich, dass sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan regen und aktiven Zuspruchs seiner in Österreich lebenden Landsleute erfreuen darf. Zu einer Wahlkampfveranstaltung - am 24. Juni wird in der Türkei gewählt - reisten im Mai beispielsweise rund 2000 Personen mit 50 Bussen nach Sarajevo (siehe Video oben).