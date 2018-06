MotoGP: Der „Feind“ kommt ins eigene Bett!

Mit seinen Siegen bringt der 31-Jährige nun gleich zwei Teams in Bedrängnis. Denn auch sein aktuelles Ducati-Team bekommt langsam ein Problem. In der Bike-Entwicklung den aktuell erfolgreichen Spanier unterstützen oder auf den glücklosen Andrea Dovizioso setzen, der in Barcelona crashte? Fakt aber: Siegt Lorenzo auch am 1. Juli in Assen, hat auch Honda in der WM ein ernstes Problem mit dem gebürtigen Mallorquiner.