Tunesischer Doppelmörder: „Es wird gelogen“

Justizwachebeamte in Schusswesten und mit Sturmhauben: Mit hohen Sicherheitsvorkehrungen ist Montagfrüh um 8.45 Uhr am Landesgericht Linz der Mordprozess gegen Mohamed H. (55) gestartet. Der gebürtige Tunesier, der im Gerichtssaal fahrig und aggressiv wirkte und mit der Hand auf den Tisch schlug, soll vor etwas weniger als einem Jahr in Linz-Urfahr ein betagtes Ehepaar getötet haben. Er gab die beiden Morde zu Beginn auch zu, widersprach jedoch der Staatsanwaltschaft beim Tatablauf. Sein Motiv: Hass auf die Gesellschaft und die FPÖ. Montagnachmittag haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen - erstaunlich rasch, denn der Prozess war ursprünglich bis Mittwoch anberaumt. Ein Urteil wird bereits am späteren Abend erwartet.