Langkampfen wird Härtetest für ÖBB-Pläne

Information für Bürger

Mit Spannung wird auch der weitere Trassenverlauf in Richtung Grenze auf bayerischem Gebiet erwartet. Auch dort - in Rosenheim - fand gestern eine Präsentation der Pläne statt (siehe Bericht oben).Heute Vorstellung der Pläne im GemeindesaalDie ÖBB betonten bereits in Angath und Kundl, dass man die Anwohner einbinden wolle. In Langkampfen haben die Bürger am Dienstag (ab 16 Uhr) im Gemeindesaal die Gelegenheit, ihre Meinung kundzutun. In Angath erreichte man, dass eine Tunnellösung statt eines offenen Abschnitts ernsthaft geprüft wird.