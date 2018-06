Nächster Erfolg! Lorenzo siegt vor Marquez & Rossi

Premiere in der Moto2

In der Moto2 gewann der Franzose Fabio Quartararo (19) sein erstes WM-Rennen in dieser Klasse vor KTM-Fahrer Miguel Oliveira, der von Platz aus noch Zweiter wurde. In der WM hat der Portugiese nur noch eine Punkt Rückstand auf den führenden Francesco Bagnaia, der in Spanien nur 8. wurde. Oliveira war nach dem Rennen in einen gefährlichen und kuriosen Unfall verwickelt. Denn Simone Corsi fuhr dem nach dem Zielstrich bereits jubelnden Oliveira voll ins Hinterrad, beide Bikes wurden dabei schwer beschädigt.