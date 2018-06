Blutbad bei US-Festival: 1 Toter, viele Verletzte

Hunderte Schaulustige hatten sich am Samstag in einem Lagerhaus in der Stadt Trenton zu der 24-stündigen Veranstaltung „Art All Night“ eingefunden, als gegen 2.45 Uhr Nacht (Ortszeit) mehrere Schüsse fielen. Wie die Polizei bekanntgab, feuerten mindestens zwei Personen Kugeln ab. Binnen Sekunden brach Panik auf dem Gelände aus.