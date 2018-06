Hier geht ein Tesla mitten in L.A. in Flammen auf

Immer wieder überhitzen die Akkus der berühmten Elektrofahrzeug-Marke, die Wagen gehen daraufhin blitzschnell in Flammen auf: So geschehen auch am Samstag in Los Angeles. „Kein Unfall, aus heiterem Himmel, mitten im Verkehr am Santa Monica Boulevard“, schreibt die US-Amerikanerin Mary McCormack auf Twitter zu einem Video, das den brennenden Wagen ihres Mannes zeigt.