Häftling hatte Handy in Unterhose versteckt

Beamter an der Nase verletzt

Auch in der Justizanstalt Jakomini kämpfen die Beamten immer wieder mit Schmuggelware. Und erneut war ein Handy das begehrte Gut: Am Samstag wurden zwei Untersuchungshäftlinge in ihrer Zelle einer Leibesvisitation unterzogen. Ein 26-Jähriger, der im Verdacht steht, Diebstähle und Einbrüche begangen zu haben, wehrte sich allerdings dagegen. Vor allem, als es darum ging, die Unterhose auszuziehen, rastete er aus, griff sich in den Schritt, stürmte mit geballter Faust auf einen Justizwachebeamten zu und verletzte diesen an der Nase. Der Bedienstete wurde bei dem Angriff schwer verletzt.