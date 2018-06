Grazer Uhrturm wurde voll vom Sturm getroffen

Erst nach und nach wird das ganze Ausmaß der Schäden, die die heftigen Unwetter am Dienstag und am Mittwoch in der steirischen Landeshauptstadt angerichtet haben, bekannt. Der Uhrturm, der Glockenturm, das Starcke-Haus und der Kiosk auf dem Schloßberg sind stark beschädigt worden. Man kann von Glück reden, dass dabei niemand verletzt wurde.