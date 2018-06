Nach Urlaub war Schmuck weg

Ermittelt wird auch nach zahlreichen Fahrraddiebstählen auf dem Bahnhofsareal in der Stadt Korneuburg. Da schaffen es Polizei und privater Sicherheitsdienst bisher anscheinend nicht, die Kriminellen langfristig abzuschrecken. Also bleiben hier nur die an sich gut gemeinten Tipps der Exekutive: „Unbedingt solide Fahrradschlösser anbringen, um es den Tätern so schwer wie möglich zu machen.“