In Kirchbach bildet jetzt eine Frau Lehrlinge aus

Der Fachkräftemangel steigt besonders in ländlichen Gegenden. Bei EBG in Kirchbach werden daher mit Christoph Gartner und Michael Kindlhofer erstmals seit 20 Jahren zwei Betriebselektriker-Lehrlinge ausgebildet - von der 26-jährigen Simone Schönbeger. Eine Frau ist in dieser Rolle nach wie vor ungewöhnlich.