Rentnerin (89) sorgt für „Theater“ im Gerichtssaal

Lieder im Gerichtssaal

Und dass es in der Wohnung der aus der Ukraine stammenden Familie turbulent werden kann, bekamen die Schüler am Freitag sogar im Verhandlungssaal vor Augen geführt. Denn als der Freund ihrer Tochter den Verhandlungssaal betrat und ihr demenzkranker Ehemann im Zuschauerraum ein russisches Volkslied trällerte, sprang die zuvor mehr als gebrechlich scheinende 89-Jährige plötzlich auf, beschimpfte ihren Schwiegersohn in spe auf russisch als Drogensüchtigen und Vergewaltiger. Nur gemeinsam schafften es der Erstangeklagte und der Verteidiger die rüstige Pensionistin zurückzuhalten. Doch dem nicht genug: Als der Zeuge den Saal längst wieder verlassen hatte, fing die Dame ohne Grund zu weinen an.