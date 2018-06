Quintana holte 7. Etappe ++ Mühlberger Vierter

Fortin gewinnt 2. Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt

Der Italiener Filippo Fortin (Felbermayr Simplon) gewann indes im Zielsprint die zweite Etappe der Oberösterreich-Radrundfahrt über 154,1 Kilometer von Wels nach Ried. Platz zwei ging an den Deutschen Florenz Knauer, Dritter wurde der Niederländer Lars van der Haar. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm Van der Haar vor dem zeitgleichen Stephan Rabitsch aus dem Felbermayr-Team, der als bester Österreicher Tagesachter wurde. Mit zwölf Sekunden Rückstand rangiert dessen Teamkollege Riccardo Zoidl in der Gesamtwertung auf Platz drei.