„Social-Media-Bitch“ lästert weiter über Becker

Oliver Pocher und Boris Becker können das Streiten nicht lassen. Nachdem Becker die Trennung von Ehefrau Lilly bekannt gab, ging der Schlagabtausch auf Social Media wieder los und die alten Twitter-Streihähne liefen zur neuen Höchstform auf. Da wurde hin und her beleidigt und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. krone.tv traf den deutschen Comedian in Wien, wo er sich prompt zu weiteren Lästereien hinreißen ließ ...