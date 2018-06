FP-Jugend: „Tradition schlägt Migration“

Alsdann, was will der RFJ? Unter anderem die Wiedereinführung des Schulfachs „Heimatkunde“ an Volksschulen, die Neuauflage eines „Steirischen Brauchtumskalenders“, Teilnahme von Schulen an traditionellen Veranstaltungen wie Erntedank-Feste, Pfarr- oder Muttertagsfeiern. An Schulen ausschließlich Deutsch, kein muttersprachlicher Unterricht für Zugewanderte. Und zum Drüberstreuen noch: Kopftuchverbot, Kreuzpflicht in Schulen und Kindergärten, strenge Kontrolle des Islamunterrichts, um Radikalisierung zu verhindern. Ganz schön radikal.