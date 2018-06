Autor enthüllt Geheimnisse rund um „Die Simpsons“

Warum lebt die Familie in Springfield?

Zum Wohnort der Simpsons wurden in der Vergangenheit schon verschiedene Theorien aufgestellt. Die Wahrheit ist: Der Name für die Stadt wurde von der 1950er-Jahre-Sitcom „Father Knows Best“ inspiriert. Erfinder Matt Groening habe ihn wegen seiner „allgemeinen Aussagelosigkeit“ gewählt.