Mehrere Explosionen bei Lagerhallen-Brand in Wien

Der Brand einer Lagerhalle mit Farben und Lösungsmitteln in der Oberlaaer Straße hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr in Wien-Favoriten zur Folge gehabt. Aufgrund der Notrufmeldungen gegen 7 Uhr wurde von der Feuerwehr rasch auf Alarmstufe zwei erhöht, 15 Fahrzeuge wurden an die in einem Innenhof gelegene Einsatzstelle geschickt.