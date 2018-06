Vier Drogen-Verdächtige auf einen Streich erwischt

Am Montagnachmittag führten Suchtgiftermittler des Bezirkspolizeikommandos gemeinsam mit Polizisten der Polizeiinspektion Weiz und der Stadtpolizei Suchtmittelerhebungen in einer Wohnung in Weiz durch. Dabei überprüften sie den 26-jährigen Mieter und seinen 23 Jahre alten Mitbewohner und stellten Suchtgift und Utensilien für den Suchtmittelkonsum sicher. Weiters wurde in der Wohnung ein anwesender 28-Jähriger festgenommen, da er zur Verhaftung ausgeschrieben war.