Happy End um „Spider-Waschbär“ von Minnesota

Der Waschbär hatte die Herzen der Internetgemeinde im Sturm erobert, seit er am Dienstag begonnen hatte, die Fassade des UBS Tower in Saint Paul hinaufzuklettern. Nachdem sich die ersten Fotos im Netz verbreitet hatten, begannen Menschen vor Ort und auf den sozialen Media mit dem Waschbären mitzufiebern, der lokale CBS-Sender richtete sogar einen Livestream ein. Als er in einem Vorsprung feststeckte, hielten es manche vor Spannung kaum mehr aus.