So denkt Nordkorea über „Treffen des Jahrhunderts“

Sorge in Japan und Südkorea

Mit Sorge blicken vor allem Japan und Südkorea auf einen Rückzug der USA. Beide stehen in der Region unter US-Schutz. Der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera bezeichnete die Militärpräsenz der USA in Südkorea und die gemeinsamen Manöver als wichtig für die Sicherheit in Ostasien. Darüber müsse eine Verständigung zwischen den drei Ländern hergestellt werden. Japan werde an den gemeinsamen Manövern mit den USA ebenso festhalten wie am Ausbau seiner Verteidigung gegen mögliche Raketenangriffe aus Nordkorea.