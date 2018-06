Star-Tenor Plácido Domingo kommt nach Graz!

Star von Weltformat

Sein Operndebüt feierte er in Monterrey als Alfredo in La Traviata und verbrachte danach zweieinhalb Jahre an der Israel National Opera mit 280 Aufführungen von zwölf verschiedenen Rollen. Im Jahr 1966 sang er die Titelrolle in der USA-Premiere von Ginasteras Don Rodrigo an der New York City Opera, sein Debüt an der Metropolitan Opera (New York) kam 1968 als Maurizio in Adriana Lecouvreur. Seitdem hat er alleine dort in mehr als 800 Aufführungen von 50 verschiedenen Rollen gesungen und feierte 2016 seine 48. Saison in Folge (2016/2017).