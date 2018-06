Einbruch in eigene Wohnung, dann in Tiefe gestürzt

Wütend auf seine Freundin, stockbetrunken, alle Schlüssel verloren - in dieser Lage sah in Graz-St. Peter ein 32-Jähriger keine andere Wahl, als über ein Vordach in die eigene Wohnung einzubrechen. Als die Polizei kam, stellte er sich unfreiwillig den Beamten - durch einen Sturz aus vier Metern Höhe.